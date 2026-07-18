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Лизинг в РФ: «РЕСО-Лизинг» увеличил объем займа до 10 млрд рублей

Лизинг в РФ: «РЕСО-Лизинг» увеличил объем займа до 10 млрд рублей

Российская лизинговая компания ООО «РЕСО-Лизинг» успешно завершила техническое размещение очередного выпуска своих биржевых облигаций серии БО-02П-14 на Московской бирже, полностью закрыв книгу заявок 17 июля 2026 года.

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