Лизинг в РФ: «РЕСО-Лизинг» увеличил объем займа до 10 млрд рублей

Российская лизинговая компания ООО «РЕСО-Лизинг» успешно завершила техническое размещение очередного выпуска своих биржевых облигаций серии БО-02П-14 на Московской бирже, полностью закрыв книгу заявок 17 июля 2026 года.
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