Иран предупредил Болгарию о последствиях за помощь военным операциям США

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иран выступил с жёстким предупреждением в адрес Болгарии, пригрозив ответными мерами в случае, если София продолжит оказывать поддержку военным операциям США против Исламской Республики.
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