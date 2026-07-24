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Вести Севастополь

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Житель Севастополя выдавал каркасное строение за жилой дом

Житель Севастополя выдавал каркасное строение за жилой дом

Севастополец выкупил землю за 69 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела.Местный житель заключил со своим знакомым договор переуступки права аренды участка, который тот ранее бесплатно получил как участник боевых действий.

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