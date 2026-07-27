Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Студенческие отряды Крыма организовали интеллектуальный досуг для детей из соцучреждений

Студенческие отряды Крыма организовали интеллектуальный досуг для детей из соцучреждений

Студенческие отряды Крыма организовали серию интерактивных викторин и развивающих игр для более чем 100 детей из социальных учреждений и населённых пунктов республики, пишетМК в Крыму, ссылаясь на пресс-службу Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии