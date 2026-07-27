Студенческие отряды Крыма организовали интеллектуальный досуг для детей из соцучреждений

Студенческие отряды Крыма организовали серию интерактивных викторин и развивающих игр для более чем 100 детей из социальных учреждений и населённых пунктов республики, пишетМК в Крыму, ссылаясь на пресс-службу Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
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