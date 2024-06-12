Как лучше питаться в жаркую погоду

Лучше всего ограничиваться холодными супами и овощными салатами С наступлением летних месяцев наш организм сталкивается с новыми вызовами, связанными с изменением температуры и, как следствие, с изменением аппетита.
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