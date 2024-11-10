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Царьград

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15 жительниц Новосибирской области стали мамами в возрасте 14-15 лет

15 жительниц Новосибирской области стали мамами в возрасте 14-15 лет

ЗАГС подвёл статистику рождаемости в регионе по итогам 10 месяцев.С начала 2024 года в Новосибирской области 15 жительниц региона родили детей в возрасте от 14 до 15 лет.

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