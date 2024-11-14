Степанова задела Федункив словами о ее браке с итальянцем: «Наверняка живет за ее счет»

Далеко не идеальный муж? Пока многие россиянки завидуют Марине Федункив, наконец нашедшей свое счастье в браке с молодым красавцем из Италии, психолог Степанова уверяет, что ничего хорошего на самом деле в этом семействе нет! Любящая критиковать «всех и вся» Вероника не могла отказать себе в удовольствии и упустить этот лакомую тему для обсуждения.