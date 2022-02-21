Сегодня Зеленский обратится с видеообращением. Об этом сказали журналистам перед брифингом СНБО. Ранее президент России, Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).