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Зеленский обратится с видеообращением

Зеленский обратится с видеообращением

Сегодня Зеленский обратится с видеообращением. Об этом сказали журналистам перед брифингом СНБО. Ранее президент России, Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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