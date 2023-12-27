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Предотвращена попытка продажи шкуры амурского тигра в Приморье

Предотвращена попытка продажи шкуры амурского тигра в Приморье

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю 25 декабря предотвратили попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра, сообщает РИА “Новости”.

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