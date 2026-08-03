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Иллюзия стабильных цен: как шринкфляция незаметно бьет по карманам покупателей

Иллюзия стабильных цен: как шринкфляция незаметно бьет по карманам покупателей

Привычная плитка шоколада вдруг теряет в весе, бутылка молока незаметно уменьшается в объёме, а из пачки крупы исчезает добрая сотня граммов.

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Комментарии
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Елена Волкова
А вы это только заметили?
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