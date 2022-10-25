Главу администрации г. Горловка с Днем Рождения поздравляет Федерация Бокса ДНР

Федерация Бокса ДНР в лице Почетного Президента, Почетного Гражданина города Горловка Армена Саркисяна поздравляет главу администрации города Горловка Ивана Сергеевича Приходько с Днем Рождения и желает мирного неба, крепкого здоровья, долголетия, мудрых решений и креативных идей! Пусть удача сопутствует Вам во всех Ваших начинаниях! Пусть всегда рядом с Вами будут близкие и родные люди, согревающие Вас теплом своих сердец, и команда единомышленников и соратников, готовая поддержать Вас в любой момент! .