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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко рассказал, какие компенсации получат пострадавшие от паводка в Алтайском крае

Томенко рассказал, какие компенсации получат пострадавшие от паводка в Алтайском крае

Также глава региона обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе оперативного совещания обсудил вопросы ликвидации последствий паводка и выплаты компенсаций пострадавшим, сообщает правительство региона.

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