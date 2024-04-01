Томенко рассказал, какие компенсации получат пострадавшие от паводка в Алтайском крае

Также глава региона обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе оперативного совещания обсудил вопросы ликвидации последствий паводка и выплаты компенсаций пострадавшим, сообщает правительство региона.
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