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Марочко сообщил, что Украина скрывает «колоссальные потери» под Артемовском и не оповещает родных погибших

Командование украинских войск скрывает от военкоматов «колоссальные потери» при наступлении под Артемовском, чтобы те не оповещали родственников о гибели военных.

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