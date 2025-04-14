Беглов: Петербург входит в топ-5 регионов России по донорской активности населения

В городе проживает более 19 тысяч «Почетных доноров России» Сегодня, 14 апреля, в Петербурге начинается Неделя популяризации донорства крови и костного мозга, приуроченная к Национальному дню донора крови, который отмечается в России 20 апреля.
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