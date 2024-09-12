Что известно о взрыве в Екатеринбурге? Диверсия или учения Росгвардии

URA.RU: взрыв в Екатеринбурге произошел из-за устройства с таймеромСитуация на месте взрыва рядом со зданием Росгвардии в Екатеринбурге, 11 сентября 2024 года«Вести» Взрыв произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга рядом со стройкой, гаражным кооперативом и войсковой частью Росгвардии.