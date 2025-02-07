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Царьград

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Учёные раскрыли секрет приготовления идеального варёного яйца

Учёные раскрыли секрет приготовления идеального варёного яйца

Оказывается, идеальное яйцо помогают приготовить циклические изменения температурыИтальянские учёные провели целое исследование, посвящённое варке яиц.

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