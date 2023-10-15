Fox News: экс-премьер Финляндии из политики может уйти в шоу-бизнес

Бывший премьер-министр Финляндии 37-летняя Санна Марин, получившая наибольшую известность в мире после того, как ее видео с ее танцами на вечеринке стало популярным в Сети, подписала контракт с продюсерской компанией.
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