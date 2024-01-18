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Описание о податях, чинимых от черного народа своим узденям

/Л. 64/ Описание о податях, чинимых от черного народа своим узденям Некупленныя, а оставшия по наследству от предков собственная оброчная чернь плотит дани в год главному узденю своему Исмаилу Дударову фамилии Анзоровых, которой жительства имеет за рекою Тереком на реке Лескане, а именно: [24] Первыя 1-е.

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