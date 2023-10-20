Слепнем. Эксперты рассказали, почему растет число очкариков и как им помочь

Во всем мире от нарушений зрения страдают не менее 2,2 миллиарда человек. По данным Международного агентства по профилактике слепоты почти каждому человеку в течение жизни требуется офтальмологическая помощь.
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