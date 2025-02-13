Уже в марте в Севастополе пройдут первые субботники

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире телеканала СТВ обсудил вопросы капремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, энергоснабжения Фиолента, а также поговорил о запуске программы «Севастополь — Город Героев» для участников и ветеранов специальной военной операции.