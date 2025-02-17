❗️⚡️В ходе успешного боевого дежурства расчет СОУ 9А317М "Бук-М3" перехватил истребитель Су-27С (либо УБ) ВВСУ в районе Константинополя на Угледарском ОН с задействованием ЗУР 9М317М.
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❗️⚡️В ходе успешного боевого дежурства расчет СОУ 9А317М "Бук-М3" перехватил истребитель Су-27С (либо УБ) ВВСУ в районе Константинополя на Угледарском ОН с задействованием ЗУР 9М317М.