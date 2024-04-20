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Свежие комментарии

Я разрешаю себе получить любовь…

Я разрешаю себе получить любовь…

Возможно ли получить ту любовь, которую человеку «недодали» в детстве, получить кормление, которое он не получил в детстве, и даже заново родиться правильным образом? Звучит фантастически, но это полная правда, подтвержденная на практике.

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