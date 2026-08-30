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В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов ВС России

В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов ВС России

В магазинах Киева после ударов российских военных по складам ВСУ возник дефицит продуктов. Кадры из местных супермаркетов опубликовали 30 августа украинские СМИ.

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