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Сильный отчет по занятости США спровоцировал резкие колебания биткоина

Сильный отчет по занятости США спровоцировал резкие колебания биткоина

Августовская статистика по рынку труда США вызвала неоднозначную реакцию инвесторов и заставила биткоин двигаться сразу в двух направлениях.

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