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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флорентино Перес: «Эндрик рожден носить футболку «Реала». Твоя история начинается сегодня»

Флорентино Перес: «Эндрик рожден носить футболку «Реала». Твоя история начинается сегодня»

«Эта команда будет и дальше доставлять нам много радости. Они хотят побеждать во всем. А мы работаем над тем, чтобы укрепить надежды всех мадридистов.

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