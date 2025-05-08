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Захарова раскритиковала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине

Захарова раскритиковала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине

t.me/МИД России Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель подорвала доверие к Германии, и говорить о посредничестве в ходе переговоров по мирному урегулированию киевского кризиса не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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