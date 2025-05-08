t.me/МИД России Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель подорвала доверие к Германии, и говорить о посредничестве в ходе переговоров по мирному урегулированию киевского кризиса не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии