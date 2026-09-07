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Твой континент

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8 уральцев поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне «Титанов»

13 сентября в 21:00 на ТНТ стартует четвёртый сезон спортивного реалити «Титаны». 111 атлетов пройдут испытания на силу, выносливость и психологическую стойкость.

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