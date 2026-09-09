В администрации Тамбова сменили ответственных за реализацию нацпроектов

Фото: Алена Дуранчева, ПроТамбов Читайте также: Алексей Пучнин: Отстаивать интересы родного места, или О пользе регионального лоббизма Куратор местного самоуправления в правительстве области возглавил Знаменский округ «Родина» добилась снятия списка «Яблока», но кандидат от партии остаётся в Тамбовском округе Елена Малышкина будет курировать сразу три направления, а Виктор Скрипка подключится к реализации проекта «Инфраструктура для жизни».
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