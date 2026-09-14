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Татар-информ

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Игорь Гришин высказался о лидерстве «Нефтехимика» в таблице КХЛ

Игорь Гришин высказался о лидерстве «Нефтехимика» в таблице КХЛ

Фото: hcnh.ru Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (2:1), который завершил удачную домашнюю серию нижнекамской команды.

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