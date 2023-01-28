Военное обозрение

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Замглавы МИД России прокомментировал набор британскими спецслужбами IT-специалистов со знанием русского языка

Замглавы МИД России прокомментировал набор британскими спецслужбами IT-специалистов со знанием русского языка

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию британского издания «Таймс» о наборе спецслужбами Британии IT-специалистов со знанием русского языка.

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