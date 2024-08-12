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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 13 августа в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 13 августа в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Музей истории города Симферополя (Симферополь, Пушкина, 17) «Сейфовая комната» 6+ 13 августа, 10:00 - 17:00 Тематическая экскурсия по постоянной экспозиции, посвященной истории банков Симферополя.

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