«Там умеют видеть суть»: почему Фаина Раневская с особой теплотой относилась к казанским зрителям

Для великой советской актрисы Фаины Раневской гастроли в Казани всегда были особенными. Казанская публика отвечала артистке искренней любовью, собирая полные залы и подолгу не отпуская её со сцены после спектаклей.
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