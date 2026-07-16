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«Там умеют видеть суть»: почему Фаина Раневская с особой теплотой относилась к казанским зрителям

«Там умеют видеть суть»: почему Фаина Раневская с особой теплотой относилась к казанским зрителям

Для великой советской актрисы Фаины Раневской гастроли в Казани всегда были особенными. Казанская публика отвечала артистке искренней любовью, собирая полные залы и подолгу не отпуская её со сцены после спектаклей.

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