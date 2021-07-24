Решение назревшее, перезревшее и даже пере-перезревшее

Министерство юстиции РФ обновило список СМИ-иноагентов.В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено латвийское юридическое лицо The Insider SIA*, являющееся администратором доменного имени вражеского фейкомёта The Insider* (основатель и владелец - Роман Доброхотов), а также бывшая журналистка инфопомойки "Проект"** и телеканала "Дождь" Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта"** Михаил Рубин, сотрудница "Проекта"** Юлия Апухтина, специальный корреспондент ходорковских "Открытых медиа" Илья Рождественский и Алексей Постернак, сотрудничающий с "Радио Свобода"*.