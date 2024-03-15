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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с учащимися

В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с учащимися

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения, профилактики распространения наркомании среди молодежи сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Волжскому району встретились с учащимися средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» поселка городского типа Стройкерамика.

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