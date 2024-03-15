В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с учащимися

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения, профилактики распространения наркомании среди молодежи сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Волжскому району встретились с учащимися средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» поселка городского типа Стройкерамика.