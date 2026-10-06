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Царьград

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В ДТП с автобусом под Новосибирском погиб пассажир, заведено дело

В ДТП с автобусом под Новосибирском погиб пассажир, заведено дело

В Новосибирской области водителю рейсового автобуса, столкнувшегося утром 6 октября с грузовиком Volvo на трассе К-17Р, грозит уголовная ответственность по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

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