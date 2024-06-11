Жительница США назвалась пропавшей 39 лет назад девочкой

В США женщина назвалась пропавшей 39 лет назад Черри Махан, однако мать девочки в это не поверила. Дело в том, что любой, кто предоставит информацию об исчезнувшей или ее похитителях, получит пять тысяч долларов.
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