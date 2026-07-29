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Калужские новости

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Калужская область стала лучшей по работе Платформы обратной связи

Калужская область стала лучшей по работе Платформы обратной связи

В Калужской области за полгода обработали более 40 тысяч обращений граждан на Платформе обратной связиСогласно рейтингу федерального Минцифры, за первую половину 2026 года по работе Платформы обратной связи лучшей в стране оказалась Калужская область.

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