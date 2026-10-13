Владимирская область экспортировала 735 тонн муки в 9 стран

В 2026 году пять компаний из Владимира и Собинского муниципального округа отправили за рубеж 735 тонн муки, включая рисовую, кукурузную, гречневую, соевую, овсяную, нутовую, льняную, полбяную, гороховую и миндальную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым