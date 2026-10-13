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Царьград

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Владимирская область экспортировала 735 тонн муки в 9 стран

Владимирская область экспортировала 735 тонн муки в 9 стран

В 2026 году пять компаний из Владимира и Собинского муниципального округа отправили за рубеж 735 тонн муки, включая рисовую, кукурузную, гречневую, соевую, овсяную, нутовую, льняную, полбяную, гороховую и миндальную.

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