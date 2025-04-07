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Царьград

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"Газель" влетела в московский переход из-за летней резины на скользкой дороге

"Газель" влетела в московский переход из-за летней резины на скользкой дороге

В Москве водитель "Газели" потерял управление из-за летней резины и скользкой дороги, врезавшись в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте.

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