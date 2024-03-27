Во время пожара в пятиэтажке Караганды погиб мужчина

В минувшие выходные, 24 марта, в Караганде случилось трагическое происшествие. На месте пожара, в квартире пятиэтажного дома, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, передает корреспондент ekaraganda.
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