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На Кольском полуострове туристы нашли тоннель в лесу. Ход идет на километры и теряется в глубине

На Кольском полуострове туристы нашли тоннель в лесу. Ход идет на километры и теряется в глубине

Путешествуя по Кольскому полуострову, группа туристов наткнулась на заброшенную дорогу. На ее краю они обнаружили тоннель, который вел к самому дну озера.

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Комментарии
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А Кудасов
Дикость.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
В сравнении детские  игрушки !   Тоннели  по всему миру , под океанами , .... от материков  до  материков ........ !                               И по территории всея России их полно !   Опасаясь  , власти  замуровывают , прячут их входа !                                                        Один из знакомых входов(замуровали черти ...) ..... - тоннель  от Казани и до Уфы !  ....                                                                                 Наука , вместо изучения ,  игнорирует , прячет , .... засовывает факты  в категорию лженауки ..... !
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12 час.
Модест
Многие любознательные туристы ищут и часто находят на свою жопу приключения. Некоторых даже успевают спасти МЧСники. Ну наверное всё лучше, чем эвтаназия или прививка от КОВИДа.
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10 час.

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