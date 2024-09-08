Путешествуя по Кольскому полуострову, группа туристов наткнулась на заброшенную дорогу. На ее краю они обнаружили тоннель, который вел к самому дну озера.
На Кольском полуострове туристы нашли тоннель в лесу. Ход идет на километры и теряется в глубине
Комментарии
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А Кудасов
Дикость.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
В сравнении детские игрушки ! Тоннели по всему миру , под океанами , .... от материков до материков ........ ! И по территории всея России их полно ! Опасаясь , власти замуровывают , прячут их входа ! Один из знакомых входов(замуровали черти ...) ..... - тоннель от Казани и до Уфы ! .... Наука , вместо изучения , игнорирует , прячет , .... засовывает факты в категорию лженауки ..... !
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12 час.
Модест
Многие любознательные туристы ищут и часто находят на свою жопу приключения. Некоторых даже успевают спасти МЧСники. Ну наверное всё лучше, чем эвтаназия или прививка от КОВИДа.
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10 час.
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