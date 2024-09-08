На Кольском полуострове туристы нашли тоннель в лесу. Ход идет на километры и теряется в глубине

МГ

Малик Гумеров

В сравнении детские игрушки ! Тоннели по всему миру , под океанами , .... от материков до материков ........ ! И по территории всея России их полно ! Опасаясь , власти замуровывают , прячут их входа ! Один из знакомых входов(замуровали черти ...) ..... - тоннель от Казани и до Уфы ! .... Наука , вместо изучения , игнорирует , прячет , .... засовывает факты в категорию лженауки ..... !