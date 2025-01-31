ВСУ снова атаковали НПЗ. На этот раз в Волгоградской области, но как быть с теми объектами, которые пылают неделями? Кроваво-огненная вакханалия продолжается, и по сей день не предпринято шагов, которые могли бы предотвратить удары на истощение.