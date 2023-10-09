В Краснодарском крае подполковника, скрывшегося с места ДТП, разыскивает дочь пострадавшего

В Краснодарском крае подполковника, скрывшегося с места ДТП, разыскивает дочь пострадавшегоВ Краснодарском крае замначальника полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району Владимира Кочергу разыскивает дочь пенсионера, которого он сбил на пешеходном переходе.
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