В Краснодарском крае подполковника, скрывшегося с места ДТП, разыскивает дочь пострадавшего

В Краснодарском крае подполковника, скрывшегося с места ДТП, разыскивает дочь пострадавшегоВ Краснодарском крае замначальника полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району Владимира Кочергу разыскивает дочь пенсионера, которого он сбил на пешеходном переходе.