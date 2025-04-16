Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника

В Тульской и Рязанской областях сбили два украинских беспилотника

Два украинских БПЛА ликвидировали в двух регионах России, передает Минобороны. «С 6.35 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

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