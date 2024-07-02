Экс-советник Пентагона: США придется отказаться от мировой гегемонии

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал американские власти отказаться от мировой гегемонии и силового давления на страны, не следующие политике Вашингтона.
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