На северо-западе Челябинска закроют движение из-за провала грунта

В Челябинске ограничат движение по улице Косарева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье, 9 февраля, на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв коммунальных сетей.
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