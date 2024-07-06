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Петербургский дневник

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Александр Беглов встретился с добровольцами, занимающимися спасением на воде

Александр Беглов встретился с добровольцами, занимающимися спасением на воде

И поблагодарил их за работу Во время рабочего объезда Приморского района губернатор Александр Беглов посетил Центральную спасательную станцию СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга», передает Смольный.

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