Александр Беглов встретился с добровольцами, занимающимися спасением на воде

И поблагодарил их за работу Во время рабочего объезда Приморского района губернатор Александр Беглов посетил Центральную спасательную станцию СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга», передает Смольный.
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