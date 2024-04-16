Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска впервые после отмены прямых выборов мэра избрал новым градоначальником Максима Кудрявцева — вице-губернатора Новосибирской области, сообщил корреспондент РИА Новости.
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