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В сеть слили тайную переписку Чубайса. Что он там говорит о Путине

В сеть слили тайную переписку Чубайса. Что он там говорит о Путине

Последнее, что говорили о Чубайсе, это то, как после начала конфликта на Ближнем Востоке он буквально на следующий день, свинтил из Израиля в Дубай.

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Комментарии
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А
Алексей
&quot;Считаете ли вы Чубайса главным источником несчастий россиян в 90-х?&quot; - некорректный вопрос, и Чубайс, и Ельцин, и Горби, и прочие, всего лишь исполнители, а &quot;главнюки&quot; в тени.
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2 д.
Андрей Сушко
Не все морды на фото.....ох не все)))))
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2 д.
НТ
Нина Токарева
Ох, ледоруб по нему плачет.
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13 час.

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