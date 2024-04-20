В Петербурге на 85% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

Как считают эксперты рынка труда, данный тренд будет только нарастать. Более тысячи вакансий для специалистов, владеющих китайским языком, разместили работодатели Северной столицы с начала 2024 года — это на 85% больше, чем в 2023-м, сообщает hh.
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